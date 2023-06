Primavera, Lucchesi verso il Pescara: i dettagli dell’operazione

Lorenzo Lucchesi è pronto per la prima esperienza tra i professionisti. Il difensore classe 2003, che nella stagione appena conclusa ha messo insieme cinque reti in trentacinque presenze con la Primavera, viola, andrà a rinforzare il Pescara in vista del prossimo campionato di Serie C. Secondo Il Centro la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento in prestito del giocatore e, secondo Il Messaggero, in cambio avrà alcuni giovani del settore giovanile biancazzurro.