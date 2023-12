Fiorentina, il punto sul settore giovanile. Under 17 al top

Certamente avrete notato che Violanews segue da vicino le vicende del settore giovanile viola proponendo ogni settimana oltre al live della Primavera curato da anni da Stefano Fantoni anche una partita delle altre squadre alternando dagli Under 18 fino agli Under 15 con la cronaca di Edoardo Bellini. Alla vigilia di questo fine settimana caratterizzato dal 'Ponte dell'Immacolata' facciamo il punto su come stanno andando le squadre viola che da quest'anno fioccano le partite casalinghe al Viola Park che è anche la loro sede di allenamento.