Domani in campo gli Under 15 per l’accesso alle semifinali di categoria

Domani con inizio alle 11 la Fiorentina Under 15, affronterà il Napoli nella gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off. La partita di andata è terminata 1-2 in favore della Fiorentina (LA CRONACA). Il ritorno che Violanews vi proporrà con la classica diretta LIVE curata da Aly Kebe è fissato appunto per domenica 24 maggio al Viola Park. In caso di parità si giocheranno i supplementari, ma non i rigori. In caso di ulteriore pareggio dopo l'extra-time sarà la Fiorentina a passare il turno e accedere alle semifinali in virtù della migliore posizione in classifica.