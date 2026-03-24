Da questa stagione Marco Benassi è tornato alla Fiorentina. L'ex centrocampista, che ha appeso gli scarpini al chiodo tre anni fa, adesso è il vice allenatore di Capparella nella formazione viola Under 18. Proprio quella che ha appena trionfato al Torneo di Viareggio (o Viareggio Cup che dir si voglia), un titolo che mancava dal 1992, anche se negli ultimi anni la formula è un po' cambiata.
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VIOLA NEWS giovanili Benassi si emoziona per il Viareggio: “Due settimane incredibili”
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Benassi si emoziona per il Viareggio: “Due settimane incredibili”
Dietro le quinte della vittoria della Viareggio Cup c'è anche Marco Benassi, ex centrocampista viola e oggi vice allenatore
Benassi ha raccontato la sua emozione su instagram: "Due settimane incredibili, indimenticabili, al termine delle quali avete dimostrato quanta roba avete dentro ognuno di voi❤️ bravi ragazzi avanti così" ha scritto.
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