Benassi si emoziona per il Viareggio: “Due settimane incredibili”

Da questa stagione Marco Benassi è tornato alla Fiorentina. L'ex centrocampista, che ha appeso gli scarpini al chiodo tre anni fa, adesso è il vice allenatore di Capparella nella formazione viola Under 18. Proprio quella che ha appena trionfato al Torneo di Viareggio (o Viareggio Cup che dir si voglia), un titolo che mancava dal 1992, anche se negli ultimi anni la formula è un po' cambiata.