Aquilani: “Ci aspetta una settimana fondamentale, ora alziamo l’asticella”

Lucchesi ? "In modo scherzoso gli ho detto che sono preoccupato: dopo un gol così gongoli troppo magari. Ma lui è un ragazzo serio, sa cosa serve per stare a certi livelli".

Prossimi impegni? "Quando giochi contro l'ultima in classifica si devono alzare le antenne. Contro la Roma si prepara da sola, ma contro il Cesena vale 3 punti allo stesso modo. Questa settimana è fondamentale e dobbiamo preparare la gara al meglio. Giochiamo al massimo, le valutazioni si fanno in campo, guardando anche la classifica. È una conseguenza di quello che facciamo in settimana e la domenica. Ho alzato l'asticella sul non volersi accontentare rispetto all'anno scorso".