All. Torino Primavera: “Karamoko l’ha combinata grossa, reazione non giustificabile”

Marcello Cottafava, allenatore del Torino Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare la lunga squalifica inflitta al giovane Karamoko dopo gli incresciosi fatti di Torino-Fiorentina:

Karamoko è il primo a sapere di averla combinata grossa. E’ stato qualcosa che non appartiene a questo gruppo e tantomeno al Torino. Da un lato c’è la ferma condanna per questo brutto episodio, dall’altro la speranza di far capire al ragazzo che anche sotto pressione bisogna gestire le emozioni ed evitare episodi che danneggino tutti. La reazione che ha avuto non è giustificabile in alcun modo.