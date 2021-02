Primavera, il retroscena sulla clamorosa rissa: sputo di Karamoko ad Agostinelli

Dopo la clamorosa rissa andata in scena nel match di Primavera 1 tra Torino e Fiorentina (a farne le spese anche il tecnico viola Aquilani), emergono alcuni dettagli sulla doppia espulsione di Agostinelli e Karamoko. Tramite Instagram il padre del calciatore viola parla di uno sputo da parte centrocampista granata, che ha surriscaldato gli animi in campo e portato al rosso per entrambi. Nessuna scusa per la reazione, ma il gesto di Karamoko poteva essere tranquillamente evitato.