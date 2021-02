Calamai: “A Sarri le chiavi del nuovo CS. Prandelli? Ruolo dirigenziale ok con la sua esperienza”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai ha parlato del presente e del futuro viola, a partire dai rumors su Sarri: “Ad oggi la guida tecnica della Fiorentina non sembra in dubbio, mi risulta che Pradè verrà confermato. Resta da decidere chi sarà il nuovo allenatore e il nuovo progetto, perché siamo ancora stanchi di queste stagioni anonime. Sarri? Negli ultimi sei mesi la Fiorentina sicuramente ci ha parlato, e a differenza di Spalletti che non è interessato, Sarri non ha chiuso la porta. Nell’ottica del voler prendere un grande allenatore, gli devi dare le chiavi del nuovo Centro Sportivo e questa variabile sta facendo vacillare diversi tecnici. Prandelli? La Fiorentina deve aumentare il numero di figure di calcio, nel nuovo centro Sportivo devi metterci le persone giuste. Avendo un uomo della competenza e della passione di Prandelli con la sua esperienza nei settori giovanili, fatico a trovare una figura migliore”.

