Che peccato, Jack! Bonaventura si ferma nel suo momento migliore

Quando la sua stagione sembrava definitivamente decollata, per Giacomo Bonaventura è arrivato un fastidioso stop che lo terrà lontano qualche giorno dai campi di gioco. Un peccato, perché il centrocampista ex Milan sarà costretto a saltare la trasferta di Udine e molto probabilmente il turno infrasettimanale contro la Roma, per – forse – tornare disponibile il 7 marzo quando i viola se la vedranno al Franchi con il Parma. Dopo un avvio di stagione complicato, Bonaventura è diventato un elemento imprescindibile per Cesare Prandelli, che ha sfruttato la sua duttilità è la capacità di raccordo tra mediana e attacco per farne uno dei punti fermi della sua Fiorentina.

Arrivato a Firenze senza una vera e propria preparazione e allenandosi in solitaria in cerca di squadra che gli offrisse fiducia, Jack piano piano si è tolto la ruggine di dosso e si è imposto nei tre di centrocampo partita dopo partita. Il rodaggio autunnale è servito, vista la crescita continua e l’apporto sempre maggiore in termini di prestazioni e contributo negli ultimi sedici metri. E adesso che mancherà, la coperta del centrocampo viola si accorcia improvvisamente. Castrovilli, Amrabat, Borja Valero e Pulgar: tranne il numero 10, nessuno degli altri ha le caratteristiche di enganche capace di buttarsi in avanti per supportare le punte. E questo sarà un bel problema.

Allarme Bonaventura. Jack stringe i denti e mette il Parma nel mirino