Primavera: maxi squalifica per Agostinelli, punito anche Aquilani

La rissa che ha coinvolto Vittorio Agostinelli e il giovane torinista Karamoko ha portato a provvedimenti durissimi da parte del Giudice Sportivo. Alla stella della Primavera sono state infatti imposte cinque giornate di squalifica, “per avere, al 17° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario e, nella successiva colluttazione, sferrato un pugno al medesimo colpendolo al volto”. Ne ha fatto le spese anche il tecnico Alberto Aquilani, fermato per due turni e multato per 500 euro. Ad ogni modo, il principale responsabile dello scontro, ossia Karamoko, è stato fermato per ben due mesi, fino al 30 aprile.