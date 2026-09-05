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Gnonto è apparso sul palcoscenico del calcio italiano all'improvviso, dopo aver maturato la sua prematura esperienza in Svizzera dove ha passato due anni allo Zurigo dopo le giovanili all'Inter. Mancini parlava così di lui: "Per l'età che ha, Gnonto sa giocare come pochi. E ha una velocità importante". Proprio il Leeds scommise su di lui, prelevandolo dallo Zurigo per 3 milioni, una cifra irrisoria. Gli inizi ad Elland Road, proprio come in Azzurro, furono molto positivi. I Whites hanno una delle tifoserie più innamorate d'Inghilterra, ed ovviamente Gnonto è diventato un piccolo idolo per loro, con tanto di coro dedicato (un classico per gli italiani sbarcati oltre la Manica). Il Leeds nel 2023 è retrocesso, ma le due stagioni successive in Championship sono condite da 17 gol, anche se spesso il suo ruolo è stato quello di dare elettricità dalla panchina. Gnonto alla Fiorentina Gnonto è arrivato in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto.