Victor Valdepenas

Profilo

All’anagrafe Víctor Valdepeñas Talavera, nasce a Madrid il 20 ottobre 2006 ed è proprio tra le strade della capitale che inizia la sua carriera calcistica: i primi tiri al Rayo Vallecano, il passaggio al Real Madrid, una breve parentesi al Leganés e infine il ritorno nella Fábrica nel 2023 per completare il percorso di crescita. Difensore moderno e duttile, Valdepeñas si è preso rapidamente la scena con il Real Madrid Castilla, la seconda squadra delle Merengues, diventandone un pilastro con 30 presenze impreziosite da due reti nella scorsa stagione. Prestazioni che gli sono valse la chiamata in prima squadra, dove lo scorso dicembre ha fatto il suo esordio ufficiale nella vittoria esterna per 1-2 contro l'Alavés. Un debutto da incorniciare: nei 78 minuti disputati, il classe 2006 ha collezionato 5 tackle, 12 duelli vinti e 32 passaggi completati su 34.