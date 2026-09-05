Pedro Gonçalves
28 Attaccante
- Nazionalità:
- Portogallo
- Età:
- 28 (28 June 1998)
- Altezza:
- 1.73 m
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 25 mln
Profilo
Classe 1998, portoghese e destro naturale, Gonçalves è uno di quei giocatori difficili da incasellare in un'unica posizione. Può partire dalla destra, muoversi sulla fascia opposta, agire alle spalle della punta oppure abbassarsi sulla linea dei centrocampisti. Una duttilità che gli permette di cambiare pelle anche all'interno della stessa partita. Ma è soprattutto negli ultimi trenta metri che il portoghese riesce a fare la differenza. Ma perché tutti lo chiamano Pote? Il soprannome arriva addirittura dall'infanzia. Gonçalves è sempre stato basso e robusto e, fin da bambino, veniva affettuosamente paragonato a una piccola pentola. In portoghese si dice proprio “pote”. Un nomignolo rimasto con lui anche dopo essere diventato uno dei protagonisti dello Sporting.
Gonçalves alla FiorentinaGonçalves è arrivato alla Fiorentina per 2,5 milioni di prestito oneroso più un diritto di riscatto di 22,5 milioni in favore dello Sporting Lisbona.
Trofei vinti
Nations League
1
2025
Liga Portugal
3
2020/21, 2023/24, 2024/25
Taça de Portugal
1
2025
Supertaça
1
2022
Allianz Cup
2
2020/21, 2021/22
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018/19
|Wolverhampton
|PL
|0
|0
|Car
|1
|0
|1
|0
|2019/20
|Famalicao
|LP
|33
|5
|TP
|6
|2
|39
|7
|2020/21
|Sporting Lisbona
|LP
|32
|23
|TP
|1
|0
|EL
|1
|0
|34
|23
|2021/22
|Sporting Lisbona
|LP
|27
|8
|TP
|4
|2
|CL
|5
|4
|ST/AC
|5
|1
|41
|15
|2022/23
|Sporting Lisbona
|LP
|33
|15
|TP
|1
|0
|CL/EL
|11
|3
|AC
|6
|3
|51
|21
|2023/24
|Sporting Lisbona
|LP
|32
|11
|TP
|5
|4
|EL
|9
|3
|AC
|3
|0
|49
|18
|2024/25
|Sporting Lisbona
|LP
|14
|5
|TP
|2
|0
|CL
|3
|0
|ST
|1
|1
|20
|6
|2025/26
|Sporting Lisbona
|LP
|27
|13
|TP
|5
|1
|CL
|8
|1
|ST
|1
|0
|41
|15
|2026/27
|Fiorentina
|A
|1
|0
|1
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Portogallo
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2020/21
|Amichevoli
|2
|0
|2024/25
|Nations League
|1
|0
|2025/26
|Qualificazioni Mondiali
|1
|0