Profilo

Classe 1998, portoghese e destro naturale, Gonçalves è uno di quei giocatori difficili da incasellare in un'unica posizione. Può partire dalla destra, muoversi sulla fascia opposta, agire alle spalle della punta oppure abbassarsi sulla linea dei centrocampisti. Una duttilità che gli permette di cambiare pelle anche all'interno della stessa partita. Ma è soprattutto negli ultimi trenta metri che il portoghese riesce a fare la differenza. Ma perché tutti lo chiamano Pote? Il soprannome arriva addirittura dall'infanzia. Gonçalves è sempre stato basso e robusto e, fin da bambino, veniva affettuosamente paragonato a una piccola pentola. In portoghese si dice proprio “pote”. Un nomignolo rimasto con lui anche dopo essere diventato uno dei protagonisti dello Sporting. Gonçalves alla Fiorentina Gonçalves è arrivato alla Fiorentina per 2,5 milioni di prestito oneroso più un diritto di riscatto di 22,5 milioni in favore dello Sporting Lisbona.

Trofei vinti Nations League 1 2025 Liga Portugal 3 2020/21, 2023/24, 2024/25 Taça de Portugal 1 2025 Supertaça 1 2022 Allianz Cup 2 2020/21, 2021/22

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2018/19 Wolverhampton PL 0 0 Car 1 0 1 0 2019/20 Famalicao LP 33 5 TP 6 2 39 7 2020/21 Sporting Lisbona LP 32 23 TP 1 0 EL 1 0 34 23 2021/22 Sporting Lisbona LP 27 8 TP 4 2 CL 5 4 ST/AC 5 1 41 15 2022/23 Sporting Lisbona LP 33 15 TP 1 0 CL/EL 11 3 AC 6 3 51 21 2023/24 Sporting Lisbona LP 32 11 TP 5 4 EL 9 3 AC 3 0 49 18 2024/25 Sporting Lisbona LP 14 5 TP 2 0 CL 3 0 ST 1 1 20 6 2025/26 Sporting Lisbona LP 27 13 TP 5 1 CL 8 1 ST 1 0 41 15 2026/27 Fiorentina A 1 0 1 0