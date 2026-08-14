Profilo

All’anagrafe Mateo Pellegrino Casalánguida, nasce a Valencia il 22 ottobre 2001. Le sue prime esperienze calcistiche si intrecciano con quelle del padre Mauricio, ex difensore di Barcellona, Liverpool e Valencia, dal quale erediterà anche la nazionalità argentina. Il classe 2001 muove i primi passi nel settore giovanile del Valencia, per poi seguire il padre all’Inter, dove Mauricio era il vice allenatore sotto la gestione di Rafa Benítez: un dettaglio, questo, che si rivelerà centrale più avanti. A 16 anni torna in Argentina per completare il proprio percorso di crescita nel Vélez Sarsfield, lo stesso club che aveva lanciato il padre. A differenza di quest'ultimo, prima di compiere il salto verso l'Europa, Mateo gioca in prestito al Platense e all'Estudiantes, attirando l'attenzione del Parma, che decide di scommettere su di lui. Pellegrino arriva in Italia quando i gialloblù sono guidati da Fabio Pecchia, tecnico con cui trova poco spazio. Ed è qui che l’incrocio nerazzurro torna utile: è infatti il successore di Pecchia, Cristian Chivu, allenato proprio da Mauricio all'Inter nel 2010, a concedere fiducia al ragazzo. La scommessa viene ripagata sul campo: dopo due brevi apparizioni contro Bologna e Udinese, Chivu lo lancia al 55’ contro il Torino. L'argentino risponde con una doppietta decisiva e il premio di migliore in campo. Lo scorso anno, ovvero la sua prima stagione completa da professionista in Italia, si chiude con un bottino di 12 gol e 1 assist in 39 presenze tra tutte le competizioni. Numeri che se contestualizzati nel contesto del Parma guadagnano ulteriore importanza considerando che i gialloblù sono reduci da un'annata da 28 reti complessive che lo pongono come il terzo peggior attacco del campionato a pari merito con il Lecce. Pellegrino alla Fiorentina L'attaccante è arrivato in viola a titolo definitivo per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, uno degli acquisti più onerosi della storia viola anche se fuori dal podio. Piccoli, l'anno prima, è costato di più.

Trofei vinti Copa Argentina 1 2023