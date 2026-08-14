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Mateo Pellegrino

Mateo Pellegrino

Mateo Pellegrino

Attaccante

Nazionalità:
Argentina
Età:
24 (22 October 2001)
Altezza:
192 cm
Piedi:
Sinistro
Valore di mercato:
14 mln
Profilo
All’anagrafe Mateo Pellegrino Casalánguida, nasce a Valencia il 22 ottobre 2001. Le sue prime esperienze calcistiche si intrecciano con quelle del padre Mauricio, ex difensore di Barcellona, Liverpool e Valencia, dal quale erediterà anche la nazionalità argentina. Il classe 2001 muove i primi passi nel settore giovanile del Valencia, per poi seguire il padre all’Inter, dove Mauricio era il vice allenatore sotto la gestione di Rafa Benítez: un dettaglio, questo, che si rivelerà centrale più avanti. A 16 anni torna in Argentina per completare il proprio percorso di crescita nel Vélez Sarsfield, lo stesso club che aveva lanciato il padre. A differenza di quest'ultimo, prima di compiere il salto verso l'Europa, Mateo gioca in prestito al Platense e all'Estudiantes, attirando l'attenzione del Parma, che decide di scommettere su di lui. Pellegrino arriva in Italia quando i gialloblù sono guidati da Fabio Pecchia, tecnico con cui trova poco spazio. Ed è qui che l’incrocio nerazzurro torna utile: è infatti il successore di Pecchia, Cristian Chivu, allenato proprio da Mauricio all'Inter nel 2010, a concedere fiducia al ragazzo. La scommessa viene ripagata sul campo: dopo due brevi apparizioni contro Bologna e Udinese, Chivu lo lancia al 55’ contro il Torino. L'argentino risponde con una doppietta decisiva e il premio di migliore in campo. Lo scorso anno, ovvero la sua prima stagione completa da professionista in Italia, si chiude con un bottino di 12 gol e 1 assist in 39 presenze tra tutte le competizioni. Numeri che se contestualizzati nel contesto del Parma guadagnano ulteriore importanza considerando che i gialloblù sono reduci da un'annata da 28 reti complessive che lo pongono come il terzo peggior attacco del campionato a pari merito con il Lecce.

Pellegrino alla Fiorentina

L'attaccante è arrivato in viola a titolo definitivo per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, uno degli acquisti più onerosi della storia viola anche se fuori dal podio. Piccoli, l'anno prima, è costato di più.
Trofei vinti
Copa Argentina
1
2023

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2021 Velez SL 7 0 CdL 1 0 L 1 0 9 0
2022 Velez/Estudiantes SL 6 0 CA 1 1 L 4 0 CPA 6 2 17 3
2023 Estudiantes SL 9 0 CA 1 0 Sud 2 0 CdL 13 0 25 0
2024 Platense SL 25 10 CA 2 0 CdL 13 5 40 15
2024/25 latense/Parma SL/A 14 3 14 3
2025/26 Parma A 37 9 CI 2 3 39 12
2026/27 Fiorentina 0 0