Mateo Pellegrino
Attaccante
- Nazionalità:
- Argentina
- Età:
- 24 (22 October 2001)
- Altezza:
- 192 cm
- Piedi:
- Sinistro
- Valore di mercato:
- 14 mln
Profilo
All’anagrafe Mateo Pellegrino Casalánguida, nasce a Valencia il 22 ottobre 2001. Le sue prime esperienze calcistiche si intrecciano con quelle del padre Mauricio, ex difensore di Barcellona, Liverpool e Valencia, dal quale erediterà anche la nazionalità argentina. Il classe 2001 muove i primi passi nel settore giovanile del Valencia, per poi seguire il padre all’Inter, dove Mauricio era il vice allenatore sotto la gestione di Rafa Benítez: un dettaglio, questo, che si rivelerà centrale più avanti. A 16 anni torna in Argentina per completare il proprio percorso di crescita nel Vélez Sarsfield, lo stesso club che aveva lanciato il padre. A differenza di quest'ultimo, prima di compiere il salto verso l'Europa, Mateo gioca in prestito al Platense e all'Estudiantes, attirando l'attenzione del Parma, che decide di scommettere su di lui. Pellegrino arriva in Italia quando i gialloblù sono guidati da Fabio Pecchia, tecnico con cui trova poco spazio. Ed è qui che l’incrocio nerazzurro torna utile: è infatti il successore di Pecchia, Cristian Chivu, allenato proprio da Mauricio all'Inter nel 2010, a concedere fiducia al ragazzo. La scommessa viene ripagata sul campo: dopo due brevi apparizioni contro Bologna e Udinese, Chivu lo lancia al 55’ contro il Torino. L'argentino risponde con una doppietta decisiva e il premio di migliore in campo. Lo scorso anno, ovvero la sua prima stagione completa da professionista in Italia, si chiude con un bottino di 12 gol e 1 assist in 39 presenze tra tutte le competizioni. Numeri che se contestualizzati nel contesto del Parma guadagnano ulteriore importanza considerando che i gialloblù sono reduci da un'annata da 28 reti complessive che lo pongono come il terzo peggior attacco del campionato a pari merito con il Lecce.
Pellegrino alla FiorentinaL'attaccante è arrivato in viola a titolo definitivo per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, uno degli acquisti più onerosi della storia viola anche se fuori dal podio. Piccoli, l'anno prima, è costato di più.
Trofei vinti
Copa Argentina
1
2023
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2021
|Velez
|SL
|7
|0
|CdL
|1
|0
|L
|1
|0
|9
|0
|2022
|Velez/Estudiantes
|SL
|6
|0
|CA
|1
|1
|L
|4
|0
|CPA
|6
|2
|17
|3
|2023
|Estudiantes
|SL
|9
|0
|CA
|1
|0
|Sud
|2
|0
|CdL
|13
|0
|25
|0
|2024
|Platense
|SL
|25
|10
|CA
|2
|0
|CdL
|13
|5
|40
|15
|2024/25
|latense/Parma
|SL/A
|14
|3
|14
|3
|2025/26
|Parma
|A
|37
|9
|CI
|2
|3
|39
|12
|2026/27
|Fiorentina
|0
|0