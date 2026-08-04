Joao Mario
Difensore
- Nazionalità:
- Portogallo
- Età:
- 26 (3 January 2000)
- Altezza:
- 178 cm
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 8 mln
Profilo
All’anagrafe João Mário Neto Lopes, nasce il 3 gennaio 2000 a São João da Madeira, a due passi da Porto. Il pallone è parte del lignaggio familiare: il padre Mário Jorge, allenatore di diverse squadre giovanili locali, gli trasmette fin da piccolo non solo la passione per questo sport, ma anche il valore del lavoro e della disciplina. I primi calci li tira nel Sanjoanense, squadra della sua città, ma bastano poche giocate tra corsa e dribbling per attirare l'attenzione del Porto che lo tessera nel 2009. Da lì inizia una trafila lunghissima fino alla stagione 2019/2020, quella del grande salto in prima squadra dove si consacra grazie a un’intuizione di Sérgio Conceição. Il tecnico arretra il raggio d’azione del ragazzo trasformandolo da ala pura a terzino di spinta, ruolo nel quale collezionerà 181 gettoni impreziositi da 5 gol e 26 assist con la maglia dei Dragões. Dopo aver vinto tutto in patria (due campionati, quattro Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe), nel 2025 arriva la chiamata della Juventus. L'impatto a Torino però non è semplice e non riesce a trovare spazio che invece trova a Bologna: con Vincenzo Italiano ritrova brillantezza e fiducia, collezionando 15 presenze, tutte da titolare, e 2 reti.
Joao Mario alla FiorentinaJoao Mario passa alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 1,8 milioni con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2019/20
|Porto
|LP
|2
|0
|2
|0
|2020/21
|Porto
|LP
|28
|2
|TP
|3
|0
|CL
|2
|0
|33
|2
|2021/22
|Porto
|LP
|28
|0
|TP
|3
|0
|CL/EL
|8
|0
|39
|0
|2022/23
|Porto
|LP
|18
|1
|TP
|3
|0
|CL
|5
|0
|ST
|1
|0
|27
|1
|2023/24
|Porto
|LP
|27
|2
|TP
|7
|0
|CL
|8
|0
|ST
|1
|0
|43
|2
|2024/25
|Porto
|LP
|27
|0
|TP
|1
|0
|EL
|8
|0
|ST/MC
|4
|0
|40
|0
|2025/26
|Juve/Bologna
|A
|20
|1
|CI
|1
|0
|CL/EL
|7
|1
|28
|2
|2026/27
|Fiorentina
|0
|0
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Portogallo
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2023/4
|Qualificazioni Europei
|2
|0
|2023/24
|Amichevoli
|1
|0