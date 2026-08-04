Profilo

All’anagrafe João Mário Neto Lopes, nasce il 3 gennaio 2000 a São João da Madeira, a due passi da Porto. Il pallone è parte del lignaggio familiare: il padre Mário Jorge, allenatore di diverse squadre giovanili locali, gli trasmette fin da piccolo non solo la passione per questo sport, ma anche il valore del lavoro e della disciplina. I primi calci li tira nel Sanjoanense, squadra della sua città, ma bastano poche giocate tra corsa e dribbling per attirare l'attenzione del Porto che lo tessera nel 2009. Da lì inizia una trafila lunghissima fino alla stagione 2019/2020, quella del grande salto in prima squadra dove si consacra grazie a un’intuizione di Sérgio Conceição. Il tecnico arretra il raggio d’azione del ragazzo trasformandolo da ala pura a terzino di spinta, ruolo nel quale collezionerà 181 gettoni impreziositi da 5 gol e 26 assist con la maglia dei Dragões. Dopo aver vinto tutto in patria (due campionati, quattro Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe), nel 2025 arriva la chiamata della Juventus. L'impatto a Torino però non è semplice e non riesce a trovare spazio che invece trova a Bologna: con Vincenzo Italiano ritrova brillantezza e fiducia, collezionando 15 presenze, tutte da titolare, e 2 reti. Joao Mario alla Fiorentina Joao Mario passa alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 1,8 milioni con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni.

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2019/20 Porto LP 2 0 2 0 2020/21 Porto LP 28 2 TP 3 0 CL 2 0 33 2 2021/22 Porto LP 28 0 TP 3 0 CL/EL 8 0 39 0 2022/23 Porto LP 18 1 TP 3 0 CL 5 0 ST 1 0 27 1 2023/24 Porto LP 27 2 TP 7 0 CL 8 0 ST 1 0 43 2 2024/25 Porto LP 27 0 TP 1 0 EL 8 0 ST/MC 4 0 40 0 2025/26 Juve/Bologna A 20 1 CI 1 0 CL/EL 7 1 28 2 2026/27 Fiorentina 0 0