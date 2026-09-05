Beto
23 Attaccante
- Nazionalità:
- Guinea-Bissau
- Età:
- 28 (31 January 1998)
- Altezza:
- 1.94 m
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 18 mln
Profilo
Beto, nato a Lisbona (Portogallo) il 31 gennaio 1998, nel corso della sua carriera, ha già vestito, in Italia, la maglia dell’ Udinese con la quale ha realizzato 22 gol in 65 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il nuovo calciatore viola, con la maglia dell’ Everton, ha messo a segno 25 gol tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup ed, inoltre, vanta 10 apparizioni con la maglia della Nazionale maggiore della Guinea-Bissau.
Beto alla FiorentinaBeto è arrivato alla Fiorentina a titolo definitivo per 18 milioni di euro più due di bonus nelle casse dell'Everton.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
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|Reti
|2026/27
|Fiorentina
|A
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|CI
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