Profilo

Beto alla Fiorentina

, nato a Lisbona (Portogallo) il 31 gennaio 1998, nel corso della sua carriera, ha già vestito, in Italia, la maglia dell’con la quale ha realizzato 22 gol in 65 presenze traIl nuovo calciatore viola, con la maglia dell’, ha messo a segnoed, inoltre, vantacon la maglia della Nazionale maggiore dellaBeto è arrivato alla Fiorentina a titolo definitivo per 18 milioni di euro più due di bonus nelle casse dell'Everton.