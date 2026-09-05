Alieu Njie
25 Attaccante
- Nazionalità:
- Svedese
- Età:
- 21 (14 May 2005)
- Altezza:
- 1.85 m
- Piedi:
- Destro
- Valore di mercato:
- 16 mln
Profilo
Nato a Borlänge (Svezia) il 14 maggio 2005 da genitori di origini gambiane, Njie è un esterno offensivo di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi rientrare verso il centro e calciare o rifinire per i compagni. Dotato di doti atletiche straordinarie, ha una progressione palla al piede devastante e un'abilità innata nell'uno contro uno. Non ha mai nascosto di ispirarsi a Rafael Leao, di cui ricalca alcune movenze quando sfreccia in campo aperto.
Njie alla Fiorentina
Njie è passato alla Fiorentina a titolo definitivo per 16 milioni più 4 di bonus e il 12% sulla rivendita in favore del Torino.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2024/25
|Torino
|A
|16
|1
|CI
|1
|0
|17
|1
|2025/26
|Torino
|A
|15
|1
|CI
|3
|0
|18
|1
|2026/27
|Torino/Fiorentina
|A
|2
|0
|CI
|2
|0