Profilo

Nato a Borlänge (Svezia) il 14 maggio 2005 da genitori di origini gambiane, Njie è un esterno offensivo di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi rientrare verso il centro e calciare o rifinire per i compagni. Dotato di doti atletiche straordinarie, ha una progressione palla al piede devastante e un'abilità innata nell'uno contro uno. Non ha mai nascosto di ispirarsi a Rafael Leao, di cui ricalca alcune movenze quando sfreccia in campo aperto.

Njie alla Fiorentina

Njie è passato alla Fiorentina a titolo definitivo per 16 milioni più 4 di bonus e il 12% sulla rivendita in favore del Torino.