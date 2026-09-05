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Alieu Njie

Alieu Njie

Alieu Njie

25 Attaccante

Nazionalità:
Svedese
Età:
21 (14 May 2005)
Altezza:
1.85 m
Piedi:
Destro
Valore di mercato:
16 mln
Profilo

Nato a Borlänge (Svezia) il 14 maggio 2005 da genitori di origini gambiane, Njie è un esterno offensivo di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi rientrare verso il centro e calciare o rifinire per i compagni. Dotato di doti atletiche straordinarie, ha una progressione palla al piede devastante e un'abilità innata nell'uno contro uno. Non ha mai nascosto di ispirarsi a Rafael Leao, di cui ricalca alcune movenze quando sfreccia in campo aperto.

Njie alla Fiorentina

Njie è passato alla Fiorentina a titolo definitivo per 16 milioni più 4 di bonus e il 12% sulla rivendita in favore del Torino.

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2024/25 Torino A 16 1 CI 1 0 17 1
2025/26 Torino A 15 1 CI 3 0 18 1
2026/27 Torino/Fiorentina A 2 0 CI 2 0