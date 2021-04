La Juve sospende McKennie, Dybala e Arthur, dopo il caso della festa a casa del centrocampista americano di mercoledì sera. I tre giocatori non sono stati convocati per il derby di sabato contro il Torino. Queste le parole di Andrea Pirlo quest’oggi in conferenza stampa sul caso dei tre bianconeri multati dai carabinieri per violazione delle norme anti-Covid:

Prendo la parola io, parlo adesso della cosa dell’altra sera e pensiamo poi solo alla partita. I tre giocatori non sono convocati per domani, riprenderanno a lavorare con il tempo e vedremo quando: da adesso in poi, parliamo solo della partita e basta con questo discorso. La decisione l’ho presa io e la società ha fatto il resto, quando si prendono queste decisioni, le prendiamo assieme

