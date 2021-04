Dalla Francia: Lafont sarà riscattato dal Nantes e poi lasciato partire

Alban Lafont lascerà il Nantes la prossima stagione. Secondo l’emittente francese RMC Sport, il classe ’99 ha già fatto sapere ai dirigenti dei canarini di voler lasciare la squadra in estate. Il ventiduenne sta disputando un’ottima stagione, convocato nella propria under 21. La stessa radio francese riporta dei suoi contatti con molti club di Premier League. In prestito dalla Fiorentina, il Nantes eserciterà l’opzione di riscatto a 7 milioni, per poi rivenderlo a cifre molto più alte.