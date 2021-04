Juventus, festino a casa McKennie con Dybala e Arthur: violate le norme anti Covid

Secondo quanto riporta La Stampa, alcuni giocatori della Juventus sarebbero rimasti coinvolti in una situazione che farà discutere. Pare infatti che intorno alle 23.30 di ieri, ben oltre l’orario di coprifuoco, un’auto del Radiomobile dei carabinieri si sia fermata davanti al cancello della villa di Weston McKennie, che stava ospitando circa venti persone in una festa in piena regola violando le norme anti-Covid. Presenti anche altri due bianconeri: Paulo Dybala e Arthur. La polizia, dopo aver faticato ad entrare, pare che abbia sanzionato tutti i presenti.

