Tortelli: “Ci sono i presupposti per riportare la Fiorentina Femminile dove merita”

Così la giocatrice: "Sarà un anno in cui ognuna di noi vorrà riscattarsi. Le favorite rimarranno Juventus e Milan, ma noi daremo il massimo"

Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile che ha da poco rinnovato il contratto con il club viola, ha parlato ai microfoni ufficiali ACF. Queste le sue parole tratte dai social: "Inizia la nuova stagione, come negli anni scorsi avremo un grande supporto dai nostri tifosi nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Mi aspetto il loro sostegno e immagino che riusciremo ad averne sempre di più. La scorsa stagione è stata difficile, per cui il rinnovo firmato da poco è stato molto sentito da parte mia. Ci sono i presupposti per portare la città ai livelli che merita. Spero di ritrovare l'entusiasmo di questi anni per tornare a vincere e per riportare Firenze dove merita di stare".