La Fiorentina e la Serie A Femminile sbarcano su La 7:

Ecco dove sarà visibile la Fiorentina Femminile di Mister Panico nella prossima stagione

"La Serie A di calcio femminile in esclusiva in chiaro su LA7 e su LA7d per i prossimi due anni - La TV del Gruppo Cairo Communication acquisisce i diritti anche della Coppa Italia e della Supercoppa. Per i prossimi due anni La7, La7d e La7.it saranno la casa della Serie A femminile, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. [...] ...con la messa in onda in esclusiva in chiaro di una partita per ciascuna giornata del Torneo. Inoltre, nel biennio, saranno trasmessi altri due eventi sportivi di eccellenza: le Semifinali e la Finale della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, per un totale di 28 incontri a stagione. Il Network La7 porterà così nelle case degli italiani il grande calcio al femminile non solo trasmettendo i match ma con un palinsesto dedicato, ricco di highlights, approfondimenti e con la propria squadra di voci, volti e professionisti pronti a raccontare tutte le emozioni di un grande evento che dal prossimo anno vedrà la partecipazione di molte squadre professionistiche".