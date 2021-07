Cafferata: “Qui per il salto di qualità, voglio arrivare in alto”

Cafferata è una delle tre giocatrici ex Napoli che arrivano per rinforzare la Fiorentina

Cafferata: "La Fiorentina l'ho scelta a livello personale, vorrei provare a fare un salto di qualità nella mia carriera calcistica. Il gruppo è compatto. Firenze già la conoscevo, sapevo cosa aspettarmi, dalla rosa alle strutture. Spero di trovare tante grandi sorprese. Obiettivi? Fare bene: quando lo fai personalmente, lo fai anche per la squadra. Voglio arrivare più in alto possibile".

Catena: "Ci siamo quasi per il rientro, sto lavorando dall'inizio dell'estate. Sto bene, mi alleno anche con la squadra e sono stufa di guardare le partite dalla tribuna. Abbiamo voglia di professionismo, siamo preparate per la prossima stagione e non abbiamo paura di nessuno".