Così il tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones-Arce, sul ritiro della sua squadra a Sansepolcro appena terminato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Pinones Arce: “Ritiro ok, grazie Sansepolcro. Servirà una Fiorentina fiduciosa”
fiorentina femminile
Pinones Arce: “Ritiro ok, grazie Sansepolcro. Servirà una Fiorentina fiduciosa”
Il tecnico della Fiorentina Femminile lo sottolinea: servirà tanta consapevolezza nei propri mezzi per fare bene
Sono state giornate belle e importanti, grazie a tutta Sansepolcro per come ci hanno trattato, siamo stati davvero bene. Abbiamo lavorato sul campo e tra noi per fare gruppo, squadra, e tutto ci è stato reso disponibile da questo stupendo ambiente. Le giocatrici hanno fatto benissimo, adesso ci sono due giorni di riposo e poi ripartiremo in vista dell'inizio della stagione. Al campionato penseremo tra un po', intanto recuperiamo in questi due giorni e poi riprendiamo a lavorare. Il centenario? Voglio una Fiorentina ancor più fiduciosa nel nostro gioco, dobbiamo far vedere sul campo quello che vogliamo fare. Abbiamo una squadra forte con delle giocatrici molto forti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA