Ufficiale Omarsdottir per l’attacco di Pinones-Arce: chi è e il comunicato

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Iris Omarsdottir. Attaccante, nata il 12 Luglio 2003, arriva dallo Stabæk Fotball Kvinner. La giocatrice è cresciuta nella squadra norvegese, essendo anche la più giovane a debuttare con la loro maglia nel 2018. Da quel giorno ha collezionato presenze e gol, entrando nella top 10 delle marcatrici del Campionato e sfiorando il titolo di Capocannoniere nel 2024.