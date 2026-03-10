Domani la Fiorentina Femminile scenderà in campo contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile, una sfida che non è mai come le altre. Alla vigilia del match il tecnico viola ha parlato ai canali ufficiali del club.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Pinones Arce: “Juventus ben organizzata. I tifosi possono darci una spinta in più”
fiorentina femminile
Pinones Arce: “Juventus ben organizzata. I tifosi possono darci una spinta in più”
Le viola domani pomeriggio affronteranno la Juventus nel primo del doppio incontro di Coppa Italia, Pinones Arce chiama a raccolta i tifosi
“Il passaggio del turno si decide su due partite, ma i primi novanta minuti saranno fondamentali. La Juventus è una squadra molto organizzata, che sfrutta molto il gioco sulle palle lunghe. Il nostro è un gruppo forte, che sa competere e che è riuscito a reagire dopo un periodo difficile. Dovremo valutare attentamente chi sarà pronta a sostenere tutti i novanta minuti, anche considerando gli impegni con le Nazionali. L’appoggio dei tifosi conta sempre: più persone verranno a sostenerci, più sarà di aiuto per raggiungere i nostri obiettivi.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA