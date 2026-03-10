Viola News
Fiorentina Femminile, infortunio alla caviglia per Hurtig: il report

Niente di grave per Lina Hurtig dopo il problema fisico rimediato durante l'allenamento dei giorni scorsi. Il report
Redazione VN

Buone notizie dall'infermeria in casa Fiorentina Femminile: niente di grave per Lina Hurtig. Di seguito il report:

La calciatrice Lina Hurtig ha riportato nei giorni scorsi, durante una seduta di allenamento, un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso mediale e laterale. Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno escluso la presenza di fratture. L’atleta ha iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico.

