Fiorentina Femminile, infortunio alla caviglia per Hurtig: il report

Buone notizie dall'infermeria in casa Fiorentina Femminile: niente di grave per Lina Hurtig. Di seguito il report:
La calciatrice Lina Hurtig ha riportato nei giorni scorsi, durante una seduta di allenamento, un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso mediale e laterale. Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno escluso la presenza di fratture. L’atleta ha iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico.
