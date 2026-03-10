Viola News
Coppa Italia femminile, Fiorentina-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina femminile torna in campo e lo fa al Viola Park contro la Juventus. Ecco dove vederla in tv e streaming
Redazione VN

Dopo la sosta Nazionali, le viola di mister Pinones Arce sono pronte a tornare in campo e lo faranno in una partita tutt'altro che banale. La Fiorentina femminile, infatti, domani pomeriggio scenderà in campo tra le mura amiche del Viola Park contro la Juventus: in palio l'andata delle semifinale di Coppa Italia Women che, per entrambe le squadre, è un obiettivo dichiarato di questa stagione. Alle 18 il fischio d'inizio, scopri dove seguirla in streaming e TV:

Mercoledì 11 marzo, ore 18Stadio Curva Fiesole
TVSkySport
StreamingNOW

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

