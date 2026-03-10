Coppa Italia femminile, Fiorentina-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina femminile torna in campo e lo fa al Viola Park contro la Juventus. Ecco dove vederla in tv e streaming

Dopo la sosta Nazionali, le viola di mister Pinones Arce sono pronte a tornare in campo e lo faranno in una partita tutt'altro che banale. La Fiorentina femminile, infatti, domani pomeriggio scenderà in campo tra le mura amiche del Viola Park contro la Juventus: in palio l'andata delle semifinale di Coppa Italia Women che, per entrambe le squadre, è un obiettivo dichiarato di questa stagione. Alle 18 il fischio d'inizio, scopri dove seguirla in streaming e TV: