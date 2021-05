Fiorentina Femminile, la neo promossa Lazio vuole bomber Sabatino

L’attaccante della nazionale italiana Daniela Sabatino per questa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina Femminile

Molte le voci a poche settimane dall’inizio del calciomercato femminile. Tra queste - si legge su Tutto Calcio Femminile - la possibilità che la Lazio, neo-promossa in serie A, decida non solo di rinnovare il contratto alla bomber della stagione Adriana Martín, ma anche di poter far propria l’attaccante Daniela Sabatino.