Adami: “Siamo libere di testa. Vogliamo chiudere al meglio il campionato”

Giornata di antivigilia per le ragazze della Fiorentina Femminile che affronteranno domenica il Milan alle 12:30. Dai canali ufficiali della società gigliata, ha parlato Greta Adami per presentare la sfida:

"Sarà una partita dura, sono forti e con un obiettivo importante come la Champions League. Noi siamo senza obiettivi e quindi forse un po' libere di testa, cercheremo di sfruttare questa situazione. Vogliamo scendere in campo con un calcio che ci piace: palla a terra e cercando di sfruttare le nostre qualità, cosa che non sempre ci è riuscita quest'anno. Un bilancio della stagione? Sicuramente è stata difficile. Abbiamo iniziato con una squadra nuova, dovevamo conoscerci e trovare gli equilibri giusti. Abbiamo anche risentito della situazione Covid, alcune nostre calciatrici hanno avuto il virus. Abbiamo anche subito alcuni infortuni importanti. Sicuramente volevamo fare di più, ormai è però andata così, vogliamo comunque terminare al meglio questo campionato."