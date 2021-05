I convocati di Iachini per la Lazio: c’è Kokorin, due sole assenze

La lista completa degli uomini che sfideranno la Lazio

La Fiorentina annuncia, attraverso i suoi canali ufficiali, i convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Rientra, finalmente, Sasha Kokorin, anche se sarà molto difficile vederlo in campo se non per un piccolo spezzone di gara. Le uniche assenze riguardano lo squalificato Igor ed il lungodegente Borja Valero. Vi proponiamo la lista completa direttamente dall'account Twitter della società gigliata.