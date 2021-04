T. Manredini: “Viola, nessun problema per la salvezza. Difesa? Vi dico cosa manca”

Thomas Manfredini, doppio ex della sfida in programma domenica prossima tra Fiorentina e Atalanta, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: “Bonaventura? Jack è un grande giocatore ed anche una splendida persona. In questo momento sta facendo meno come tutta la Fiorentina, non mi aspettavo che facessero così fatica, anche perché il mio ricordo da calciatore è legato a tante sconfitte subite a Firenze. Non so il motivo di questo rendimento, ma so che giocatori come Ribery, Bonaventura e Vlahovic potrebbero giocare in grandi squadre. Credo comunque ci sia la possibilità che la salvezza arrivi tranquillamente, visto che ci sono molte squadre sono in difficoltà. Non credo che la Fiorentina sarà coinvolta nella lotta per non retrocedere”.

Manfredini è poi entrato nello specifico di altre questioni di casa Fiorentina: “Da difensore vedo che certe volte c’è poca attenzione dietro, questo può essere ricercato nella mancanza di cattiveria agonistica. In molte partite la Fiorentina ha preso gol in circostanze evitabili. La nota positiva è Vlahovic, la sua crescita è merito soprattutto di Prandelli. La Fiorentina ha trovato un grande attaccante”.