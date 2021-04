Cecchi: “A fine anno Commisso azzeri tutto e apra un nuovo ciclo”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Il punto di Genova è preziosissimo, contava non perdere. Anche in dieci la Fiorentina ha fatto una buona partita, niente di eclatante ma ha fatto ciò che doveva. Commisso? Serve un punto e a capo, bisogna ripartire da zero con un progetto che scaldi il cuore. Via gli scontenti dallo spogliatoio. Vlahovic? Può migliorare stando a Firenze, se oggi è quello che lo deve alla Fiorentina che lo ha atteso. Conviene anche a lui stare qui, non è scontento. Si arrabbia quando lo tolgono. Non mi sembra che si comporti come Chiesa, creiamo le condizioni perché sia felice di stare qui.