Vocalelli: “Questa non è la dimensione della Fiorentina, ora prenda Spalletti”

Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto su Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Non vorrei più sentire questa realtà, questa non è la dimensione della Fiorentina. La storia dice altro, può sembrare retorica ma il club viola deve avere altre mire. La squadra deve ambire all’Europa, anche quella che conta di più. La città ha passione e competenza, lo dico perché conosco Firenze e so che poche altri posti hanno così tanta passione. Ci sono dei buoni giocatori, bisogna mantenerli ma poi vanno aggiunti tre o quattro pezzi importanti. Allenatore? Con Spalletti ho avuto scambi dialettici, sempre civili. Ma lo considererei per la panchina viola, lo dico io che non vado a cena a lui. Conosce l’ambiente e sono convinto che abbia voglia di rilanciarsi.