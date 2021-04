Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Lady Radio:

Commisso e gli americani? Qualcosa di nuovo possono portarlo, anche se in sostanza gli viene chiesto di portare soldi nuovi. Secondo me dovrebbe curare con molta attenzione i consiglieri, chi gli sta vicino per consigliarlo. Bisogna stare attenti a quelli. Stadio? Certe cose fanno parte di una cultura, non si prende una mazza e si abbatte.