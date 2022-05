Sentite Pruzzo: “Uno come Duncan a Roma giocherebbe titolare”

Il paragone dell'ex attaccante: "C'è chi dice qui a Roma che la squadra della Fiorentina sia sui livelli di giallorossi e Lazio"

Roberto Pruzzo , ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina, ha espresso la sua opinione sulla lotta per l'Europa che coinvolge anche i viola di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Lady Radio: "Sarà dura, ci sono partite imprevedibili e non me la sento ormai più di fare classifiche da quante sorprese abbiamo avuto e potremmo averne. La lotta è aperta, con la Lazio avvantaggiata su tutte per i punti in più".

L'ex bomber poi parla anche della Roma: "A Roma sono convinti che in questo momento Mourinho sia l'unico in grado di esaltarli e fare una squadra più forte e completa per la prossima stagione. Però devo dire che pure Italiano non se l'è cavata male... Anche se c'è chi dice qui a Roma che la squadra della Fiorentina sia sui livelli di giallorossi e Lazio. Un giocatore come Duncan, a Roma, giocherebbe titolare per me ad esempio".