Brovarone spiega: “Odriozola e Torreira? Ecco il punto sulle due trattative”

Brovarone analizza ai microfoni del Pentasport le vicende di mercato di casa viola legate ai casi Odriozola e Torreira e si proietta sul delicato match che attende la Fiorentina in quel di Marassi contro la Sampdoria

“Vicenda Odriozola? Lo spagnolo è un giocatore che il Real ha pagato 28 milioni. È naturale che se il Madrid decidesse di puntarci e di non venderlo a determinate cifre per non svalutarlo, la scelta avrebbe senso. Le trattative poi hanno una grandissima quantità di strategie. La Fiorentina è molto soddisfatta del ragazzo. I viola studieranno il da farsi e nel mentre terranno aperte delle alternative, cercando di bloccare e di mentire anche agli agenti facendo credere ai giocatori di averli presi. Torreira? Il giocatore ha un solo anno di contratto con l’Arsenal, ecco perché il prezzo del cartellino è di 15 milioni. Il problema ad ora è di commissioni e ingaggio. L’agente poi è uno dei peggiori con cui trattare. Ci vorrebbe un passo verso la società da parte del giocatore. È ancora tutto in ballo, la dirigenza va lasciata libera di lavorare. Sampdoria? Nel caso in cui i blucerchiati non fossero già salvi i viola andranno li ad affrontare una partita molto difficile. L’avversario anche se è modesto è compattato e spinto dalla tifoseria”.