Ancora Maleh: “Saponara una grande persona. “Tormentone” di Ikonè? Vi spiego”

Il centrocampista marocchino parla del rapporto con i compagni di squadra

Nella sua lunga intervista a GianlucadiMarzio.com, Youssef Maleh ha avuto anche modo di parlare del rapporto che si è instaurato con i giocatori della Fiorentina:“Penso di aver legato con tutti, sono ragazzi molto disponibili e umili. Saponara mi ha dato una grande mano all’inizio della stagione: lui è una grande persona e cerca di tenere tutti uniti, anche nei momenti negativi. Poi parlo molto con Amrabat, che è mio connazionale”. Un occhio di riguardo anche per Ikonè, di cui una frase dedicata proprio al centrocampista marocchino “Mangia bene mio fratello” dopo la vittoria di Napoli in Coppa Italia, è diventata virale sui social grazie alla pagina Instagram Suffering Fiorentina che ne ha creato un vero e proprio tormentone. Ecco la spiegazione di Maleh: “Usa Google Traduttore e si vede che ha tradotto male dal francese all’italiano, ma penso che volesse dire che mi ha servito un cioccolatino inteso come assist”. Ikonè, infatti, servì al centrocampista l'assist del definitivo 5-2 nella storica impresa del San Paolo.