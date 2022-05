Maleh: “Firenze splendida, Italiano perfezionista. Futuro? Un trofeo con ACF”

Una lunga intervista rilasciata a GianlucadiMarzio.com, Maleh racconta la sua esperienza in Viola

“A Firenze mi sto trovando bene, sia dentro che fuori dal campo. E’ una città splendida. Qua ci sono più pressioni perché è una piazza più importante, con una grande storia. Vivo in centro con la mia ragazza. In particolare mi piace andare ai giardini di Boboli. Ho anche portato una bicicletta per uscire e viverla a pieno, ma non come Igor che ancora non ha la patente”. Inizia così l'intervista di Youssef Maleh a GianlucadiMarzio.com. Il marocchino, arrivato a Firenze quest'estate dopo un prestito di sei mesi al Venezia ha raccontato anche il momento della firma: “Non esitai un secondo nell’accettare questa squadra e penso che nessuno lo farebbe”.

L'intervista al centrocampista marocchino prosegue con un focus su Vincenzo Italiano, per cui Maleh ha solo parole positive: "Penso che sia un allenatore che cura tanto i dettagli e questo ha fatto la differenza in questa stagione. Anche gli scorsi anni ha saputo coinvolgere tutti i giocatori, con lui nessuno sa se gioca o meno. Questo è positivo. Da ex centrocampista capita che ci dia dei consigli, ma in generale lo fa con tutti. Capita anche che ti fermi fuori dal campo, negli spogliatoi o nei corridoi per perfezionare qualcosa che non è andato bene in allenamento". Con la stagione ormai al termine, l'ex Venezia tira le somme sui suoi primi mesi nella massima categoria: “Penso che il bilancio sia positivo, sia a livello personale che di squadra. A inizio stagione avrei messo la firma a giocare così tante partite. Sono molto felice. Ora dobbiamo pensare alla Sampdoria e poi alla Juventus per raggiungere il nostro obiettivo”. Infine, uno sguardo al futuro, in cui Maleh si augura che sia ancora in Viola: “Ci sono tanti aspetti che devo migliorare e col tempo lo farò. Voglio crescere stagione dopo stagione in termini di minutaggio, gol, assist, e la posizione in classifica per quanto riguarda la squadra. Voglio raggiungere qualcosa di importante con la Fiorentina, magari qualche trofeo”.