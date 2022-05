Dal CS: Sottil e Odriozola, un solo recupero per Italiano. Il punto verso la Samp

Le ultime dall'allenamento viola

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto sull’allenamento viola, svolto questa mattina alle 11 all’interno dello stadio Franchi. Secondo quanto comunica l’emittente, alla seduta odierna non era presente Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo ormai da tempo infortunato, ha svolto ancora lavoro personalizzato e quindi la sua convocazione per la sfida di lunedì a Genova è a forte rischio. La speranza a questo punto è di rivederlo in campo contro la Juventus. Su Sottil, invece, buone notizie. L’esterno offensivo assente nell’ultima sfida contro la Roma si è allenato in gruppo e quindi è recuperato a pieno. Il classe 1999, contro la Sampdoria dovrebbe comunque partire dalla panchina; il favorito, per completare il tridente con Cabral e Nico Gonzalez, al momento è Saponara.