De Magistris sul rush finale: “Non giocare in contemporanea mina la regolarità”

Duro commento di Gianni De Magistris nei confronti del finale di campionato in Serie A. Secondo l’ex nuotatore e noto tifoso viola non giocare in contemporanea le ultime due giornate può compromettere la regolarità della competizione

“Final di campionato? Giocare con i risultati delle altre squadre già acquisiti influisce eccome. Il tutto nonostante ti venga detto di stare tranquillo. Ogni giocatore dentro ha qualcosa che lo condiziona. Non mi sembra giusto che non si giochino le ultime due giornate in contemporanea, soprattutto in un campionato come questo in cui tutto è ancora in bilico. Alla fine vince sempre il dio denaro. Chi sarà il valore aggiunto per i viola in questo finale? Ovviamente sarebbe importante avere un Torreira al top della forma. Gli uomini poi sono quelli, non mi aspetto grandi sorprese. Uno su cui punto è Cabral, che sarà la punta dell’anno prossimo. Contro la Roma è stato criticato molto ma a me non è dispiaciuto. Il gol che ha fatto a Napoli non si fa per caso. Un altro giocatore da cui mi aspetto molto è Ikone, che va ancora a sprazzi ma ha grandi qualità. Gonzalez? Resta il giocare più pagato nella storia viola, da lui mi aspetto che faccia più gol e meno il furbo”