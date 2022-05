Sampdoria in riserva, ma con una classifica incoraggiante. Ecco cosa aspettarsi

Dovrebbe essere il momento di Rincon a centrocampo

La Gazzetta dello Sport dedica un focus alle squadre in lotta per non retrocedere, nelle quali rientra anche la Sampdoria prossima avversaria della Fiorentina. Detto che i blucerchiati potrebbero ritrovarsi già salvi domenica sera, la condizione fisica della squadra è in riserva, e non da oggi: rosa ridotta all’osso, con Sensi e Gabbiadini out e Giovinco e Supryaga non pervenuti, Ekdal out e Thorsby che dà segnali di usura. Dovrebbe esserci Rincon, sul quale Giampaolo si è concentrato in allenamento. Inoltre, la piazza è carica in vista di lunedì. Oltre novemila gli abbonati, 6 mila i tifosi che hanno già acquistato il biglietto. Quota 20 mila è all’orizzonte. E, domenica, per la rifinitura, a Bogliasco sarà invasione...