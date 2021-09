Ribery-Salernitana: i dettagli dell’accordo che hanno portato al sì

Ex viola: tutte le notizie

L'attaccante francese ex Fiorentina si presenterà domani in città per le visite mediche, la firma sul contratto ed il primo abbraccio con i tifosi granata

Redazione VN

A Salerno è già iniziato il countdown verso domani, il Ribery-day. L'attaccante francese ex Fiorentina si presenterà in città per le visite mediche, la firma sul contratto ed il primo abbraccio con i tifosi granata.

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa chiarezza sui dettagli dell'accordo che ha portato Ribery ad accettare l'offerta della Salernitana. Il giocatore guadagnerà 1,5 milioni di base con eventuali bonus e rinnovo automatico in caso di salvezza.