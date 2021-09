Ribery-Salernitana, fumata granata: domani presentazione all’Arechi

Vivrà in Costiera Amalfitana

Adesso si aspetta solo l'ufficialità e Castori non vede l'ora di allenare l'ex Fiorentina. Domani mattina Ribery sarà in sede per le visite mediche, subito dopo si unirà alla squadra per la presentazione ufficiale all'Arechi. Superata al fotofinish la concorrenza del Verona e le sirene di arabi e turchi. Ribery ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza e percepirà un milione di euro più bonus. Oggi si trasferirà con tutta la famiglia a Salerno e vivrà in Costiera Amalfitana, in una villa a Marina d'Albori.