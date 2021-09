VN su Instagram: che effetto vi fa Ribery?

Popolo dei social, a voi la parola! Ecco la domanda sul nostro profilo Instagram: che ne pensate della scelta di Ribery?

Salutata la Fiorentina, per Franck Ribery è già tempo di una nuova avventura. Il calciatore ex Bayern Monaco riparte dalla Salernitana, dopo aver accettato la proposta dei campani: contratto annuale (1,5 milioni) con opzione di rinnovo in caso di salvezza e visite mediche fissate a lunedì. Cosa pensate della decisione di Ribery? Clicca qui per raggiungerci sul nostro profilo Instagram e dire la tua sulla scelta di Franck!