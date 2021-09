Verso Atalanta-Fiorentina, molti cambi di formazione per Italiano

La situazione in casa viola

Torreira e Odriozola hanno ottime possibilità di esordire con la nuova maglia: l'uruguaiano da titolare, lo spagnolo forse a gara in corso. Nel tridente offensivo possibile panchina causa rientro tardivo dalla nazionale per Nico Gonzalez, quindi, con Vlahovic e Callejon, dovrebbe esserci Sottil, in vantaggio su Saponara. Al centro della difesa chance per Igor, unico difensore rimasto a Firenze.