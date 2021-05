Pasqual: “Fiorentina-Napoli, conteranno le motivazioni”. E su Gattuso…

"Ero promotore di Gattuso anche quando non otteneva risultati positivi. Ha chiuso la squadra in una bolla proteggendola dai mugugni"

Su 1 Station Radio è intervenuto Manuel Pasqual. L'ex capitano viola ha parlato della gara tra Fiorentina e Napoli ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Domenica, contro il Napoli, la Fiorentina andrà in campo per dimostrare il suo valore. Gli azzurri sono in piena lotta Champions, sono rimasti aggrappati al treno della grande Europa nonostante il periodo difficile e i giocatori limitati, le motivazioni faranno la differenza".