Sentite Alvino: “È la Fiorentina che deve mettersi il pannolino, non il Napoli”

Il parere: "Il Napoli sta viaggiando a mille e giocherà contro una Fiorentina che si è salvata a stento. Perché bisognerebbe avere paura?"

Niente paura della Fiorentina e occhi puntati sulla qualificazione alla prossima Champions League. E' questo, in sintesi, il concetto espresso da Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Non voglio sentire certi discorsi. È la Fiorentina che deve mettersi il pannolino e avere paura, non certamente il Napoli che sta viaggiando a mille".