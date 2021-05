I tifosi del Napoli implorano De Laurentiis: “Gattuso deve restare”

Il presidente twitta per la vittoria sull'Udinese, centinaia di tifosi commentano chiedendogli di trattenere il tecnico (che Commisso sogna per la Fiorentina)

Un tweet di poche parole per elogiare la larga vittoria del Napoli sull'Udinese: "Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!!". E senza neanche citare mister Gattuso. Ma tanto è bastato ad Aurelio De Laurentiis per essere inondato di commenti (oltre 700) e messaggi dei tifosi azzurri che chiedono la conferma del tecnico. A dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in questa stagione. Quasi un coro unanime in favore dell'allenatore con cui ADL è ai ferri corti da tempo e su cui è in atto un corteggiamento serrato da parte della Fiorentina di Commisso. Ecco alcuni esempi qui sotto: