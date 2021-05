Verso il Napoli: Dragowski in dubbio, Ribery recupera, Kokorin…

Il punto sui tre infortunati

Il portiere polacco ha riportato un fastidio muscolare all'adduttore che oggi sarà valutato con esami specifici. E' in forte dubbio per la gara contro il Napoli. Se non dovesse recuperare, giocherà Terracciano. Domenica ci sarà Ribery, in tribuna contro il Cagliari. Il turno di "riposo" gli ha permesso di evitare possibili ricadute e i giorni che rimangono al Napoli gli saranno utili per eliminare del tutto qualsiasi tipo di problema.